Počet nakažených novým typem koronaviru stoupl v Česku na dvanáct. Dva případy jsou kontakty už dřív nakažených, další jsou Čech a Ital. První tři případy byly v Česku oznámeny v neděli.

Pravidla testů na koronavirus se mění

Ministerstvo zdravotnictví změnilo pravidla pro testy na nákazu novým typem koronaviru. Na doporučení lékaře a hygienika budou pro všechny, nejen pro lidi po návratu z rizikových oblastí. Italský region Trentino (Tridentsko), odkud jedna z osmi nakažených v Česku přijela, ale ministerstvo zahraničí mezi oblasti nevhodné pro cesty zatím nezařadí. V některých krajích začaly domácí odběry vzorků od pacientů s podezřením na nákazu. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se situace zjednoduší, až v Česku opadne chřipková epidemie. Pak bude možné testovat všechny případy s podezřením na nákazu koronavirem, což v době nachlazení a chřipek není možné.

Česko kvůli koronaviru mění pandemický plán

Ministerstvo zdravotnictví kvůli koronaviru aktualizuje pandemický plán. Nově by měl víc zohlednit i sociální zařízení. Na to, že v plánu chybí, upozornila Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V případě pandemie je tak podle ní ohroženo až 170 tisíc klientů, převážně seniorů, kteří jsou nejrizikovější skupinou. Zahrnutí do pandemického plánu usnadní sociálním zařízením přístup k informacím i ochranným pomůckám. V sociálních službách pracuje asi 5 a půl tisíce zdravotníků. Změna pandemického plánu by měla být hotová do dvou týdnů.

Kvůli koronaviru se snížil letecký provoz nad ČR o sedm procent

Opatření i snížení poptávky kvůli koronaviru způsobila pokles letecké dopravy nad Českem o zhruba sedm procent. Denně v souvislosti s šířením nákazy ubylo asi 150 pohybů letadel v českém vzdušném prostoru. ČTK to řekl mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. Letecký provoz nad ČR je v současnosti okolo 1700 vzletů, přistání a letů denně, což je o 300 meziročně méně. Od čtvrtka jsou zakázané přímé lety mezi Českem, severoitalskými městy a Jižní Koreou. Již dříve vláda zrušila přímé linky do Číny. Vedle nařízeného zákazu aerolinie pociťují kvůli obavám lidí z nákazy a doporučením úřadů obecně pokles zájmu cestujících o létání a proto některé spoje ruší.