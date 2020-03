Počet nakažených koronavirem v ČR se šíří do dalších krajů

Nakažení koronavirem se šíří i do dalších krajů. Prvního nakaženého má Plzenský kraj. Ve středu ráno bylo v Česku 64 lidí s koronavirem. Žádný z pacientů se zatím z nemoci COVID-19 nevyléčil, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi (ČT). U pacientů se zatím stále daří dohledávat původ nákazy. Počet infikovaných se během 24 hodin zvýšil o víc než dvě desítky, v úterý ráno jich bylo 40. První potvrzené případy během úterka ohlásily také Olomoucký a Pardubický kraj a Vysočina. Nejvíce nakažených má nyní Praha. První případy nákazy koronavirem byly v Česku potvrzeny 1. března.

Při kontrolách na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země bylo za uplynulých 24 hodin zkontrolováno 43.382 aut a téměř 15.500 lidem byla změřena teplota. S podezřením na koronavirus policisté odstavili 162 vozidel, do karantény převezli tři lidi. Policie to dnes ráno oznámila na twitteru. Na přechodech postupně vzniká zázemí pro odběry vzorků od lidí s podezřením na nákazu koronavirem. Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat zhruba 30 minut do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. V pondělí ministerstvo rozšířilo možnost uvalení karantény i na cizince, kteří budou na hranicích kontrolováni. Dosud byla tato možnost jen u Čechů a u cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR.

FlixBus zastavil kvůli koronaviru provoz svých linek do Itálie

Autobusový dopravce FlixBus zastavil provoz svých linek na území Itálie. Spoje budou přerušeny do 3. dubna. ČTK to sdělila mluvčí dopravce Martina Čmielová. Jde o všechny vnitrostátní i mezinárodní linky společnosti do Itálie. Své autobusové linky do Itálie v minulém týdnu přerušil RegioJet. Z Česka je od minulého týdne přerušen také veškerý letecký provoz do severní Itálie. Itálie je z evropských zemí novým typem koronaviru zasažena nejvíce. Eviduje přes 10.000 případů.

Ministerstvo zakázalo soudcům služební cesty do zahraničí

Ministerstvo spravedlnosti zakázalo kvůli koronaviru soudcům i ostatním pracovníkům soudů služební cesty do zahraničí. Předsedy soudů vyzvalo, aby vyšli vstříc zaměstnancům s dětmi a umožnili jim pokud možno práci z domova. U zaměstnanců s nízkými příjmy by soudy měly podle úřadu zvážit uplatnění překážky v práci na straně zaměstnavatele.