Počet nakažených koronavirem Covid-19 stoupl na 26

Nemocnice Na Bulovce ohlásila v sobotu večer dalších pět pozitivních pacientů na koronavirus. Na twitteru to večer uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Počet nakažených v České republice tím stoupl na 26. Vláda zpřísnila mimořádná opatření. Povinnost 14denní karantény po návratu z Itálie rozšířila i na cizince, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt. Dosud opatření platilo pro české občany. Ministerstvo zdravotnictví zrušilo povinnost izolace kvůli novému typu koronaviru po návratu z Itálie pro řidiče kamionů, řidiče zdravotní služby převážející pacienty a piloty dopravních letadel. Pokud by ale měli příznaky chřipkového onemocnění, mají bez osobního kontaktu informovat lékaře. Cílem je ochránit důležité služby. Policie začne od pondělí 9. března od 7:00 na deseti hraničních přechodech provádět namátkové kontroly. Půjde o přechody Rozvadov, Folmava, Železná ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí. Ministerstvo dopravy bude všem cestujícím v mezistátních vlacích poskytovat informační letáky, týká se to řádově 35 spojů. Informační letáky budou k dispozici také pro všechny cestující na letišti Václava Havla v Praze. Ministerstvo zahraničí zároveň nedoporučuje českým občanům cesty do Íránu vzhledem k vysokému výskytu onemocnění v této zemi.