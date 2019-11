Počet míst ve státní správě by se měl snížit o více než 2000

K lednu příštího roku ubude ve státní službě meziročně 2089 míst, o schválení návrhu ministerstva vnitra informovala novináře místopředsedkyně vlády Alena Schillerová (ANO). Pravděpodobně půjde o největší redukci od doby, co platí zákon o státní službě. Ubýt má podle dokumentu, který shrnuje plánované změny ve všech resortech, zhruba 2,6 procenta úřednických pozic. K počátku letošního roku zrušila vláda zhruba 860 míst. Nové změny tak budou zřejmě největší za pět let. Od ledna příštího roku by mělo být ve státní správě celkově 75.754 míst, na platy úředníků má jít téměř 35,8 miliardy korun. Největší změny podle dokumentu čekají úřad vlády, ministerstvo financí a finanční úřady, Českou správu sociálního zabezpečení či úřady práce. Počet míst mají snížovat ale i ostatní ministerstva.