Počet míst bez elektřiny klesá, kalamitní stav trvá

Počet míst, kde stále nebyla obnovena dodávka elektřiny po silném nočním větru, klesá, kolem poledne jich je asi 90.000. Kalamitní stav kvůli výpadkům proudu ale přes zlepšení stavu nadále platí ve většině Česka. Vyplývá to z vyjádření distributorů na dotaz ČTK. Distribuční společnost ČEZ kolem 12:30 evidovala 70.000 odběrných míst bez elektřiny, v noci to bylo na 350.000. Pokles počtu domácností bez proudu hlásí také další distributor E.ON, a to z ranních 75.000 asi na 20.000 kolem poledne. "Nejhorší situace je v jižních Čechách, kde stále máme 35 poruch na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny je tu 10.600 domácností. Nejvíce zasaženými regiony jsou Českokrumlovsko, Prachaticko, Písecko a Jindřichohradecko. Na Vysočině evidujeme v současné době 23 poruch na vedení vysokého napětí, které omezují asi 6500 domácností. Nejvíce je zasaženo Jihlavsko," doplnila po 12:00 mluvčí E.ON Martina Slavíková.

Hasiči v Česku vyjížděli od nedělního odpoledne do pondělních 10:00 k více než 3600 zásahů spojených se silným větrem. Většinou odstraňovali spadlé stromy a větve nebo zajišťovali utržené střechy, informovala mluvčí hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Průměrně hasiči vyjíždějí ke 163 technickým zásahům denně. Například v Železnici na Jičínsku spadl uvolněný plech ze střechy na osobní vůz, v Solnici na Rychnovsku hasiči zajišťovali odtrženou střechu kravína. Střecha skončila v sousedním areálu, kde poškodila jiný objekt. Ve Vamberku uvolnil vítr plechovou střechu i se solárními panely. V Olomouci na nádraží se utrhla větší část střechy z drážního objektu a spadla do kolejiště. Noční vichřice v olomoucké zoo poškodila některé ubikace a výběhy, uteklo osm jelenů sika a daňků. Spadlé stromy blokují cesty. Zoo je zatím zavřená.

Problémy na železnici kvůli stromům popadaným na koleje i troleje trvají, zablokované zůstávají některé úseky páteřních tras i desítky regionálních tratí. Problémy mají vlaky mezi Prahou a Českými Budějovicemi a dál do Rakouska, mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou, na trati Rumburk - Dolní Poustevna a na dalších místech napříč republikou. Vlaky zřejmě celý den nepojedou ani na jihočeské trati mezi Táborem a Bechyní, která se v roce 1903 stala první elektrifikovanou tratí v někdejším Rakousku-Uhersku.

Vichřice Eberhard poničila v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) podle prvních předběžných odhadů asi jeden milion metrů krychlových dřeva. Kalamitní dřevo zřejmě ještě více zahltí trh se dřevem, který je v celé střední Evropě pod velkým tlakem dřeva z kůrovcové kalamity.