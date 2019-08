Počet lidí s penzijním spořením letos poprvé od roku 2013 roste

Lidí s penzijním spořením v pololetí poprvé od roku 2013 přibylo. Přirozený úbytek lidí v transformovaných fondech, do kterých již nemohou vstupovat noví účastníci, byl v prvním pololetí překonán přírůstkem lidí v účastnických fondech. Celkový počet lidí s penzijním spořením v tzv. třetím pilíři koncem června dosáhl 4,45 milionu osob, což je proti roku 2018 nárůst o 13.433. ČTK o tom dnes informovala Asociace penzijních společností ČR. Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, v prvním pololetí vzrostl o 97.000 na 1,063 milionu. V transformovaných fondech zůstávalo 3,387 milionu účastníků, tedy o 83.000 méně než na konci roku.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Důchodová komise nyní otevírají možnost tzv. státního fondu, který by měl fungovat v rámci doplňkového penzijního spoření.