Počet hostů v českých hotelech se v létě zvýšil na 7,5 milionu

Počet hostů v ubytovacích zařízeních v ČR se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,6 procenta na 7,5 milionu. Nejvíce turistů přijelo tradičně z Německa, následovali Poláci a Slováci. Ubylo Číňanů. "V případě čínských turistů se jedná trochu o celkové ochlazení. Je to dáno i silnou základnou v minulých letech, protože Číňanů dlouhodobě na českém trhu přibývalo. Byl to zdrojový trh, který dlouhodobě vykazoval v českém cestovním ruchu nejvyšší přírůstky," řekl dnes ČTK vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ Pavel Vančura. Nemyslí si, že by příliv čínských turistů ovlivnily zhoršené vztahy mezi Prahou a Pekingem a následné vypovězení partnerské smlouvy mezi hlavními městy obou zemí ze strany pražské rady.

Domácích hostů v ubytovacích zařízeních meziročně přibylo o 2,8 procenta, zahraničních o 2,3 procenta. Ve srovnání s loňským létem přijelo více turistů do všech krajů Česka s výjimkou Vysočiny, kde se snížil počet návštěvníků z ciziny. Nejvíce hostů přijelo tradičně do hlavního města, bylo jich téměř 2,3 milionu. Jihomoravský kraj navštívilo 813.000 turistů, Jihočeský kraj téměř 800.000.