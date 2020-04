Počet dostupných nájemních bytů v Praze do dubna vzrostl o 72 pct

Počet dostupných bytů pro dlouhodobé nájemní bydlení v Praze na konci prvního čtvrtletí meziročně vzrostl o 71,8 procenta na 12.371. To je nejvíce za poslední čtyři roky. Mezikvartálně se zvýšil o 86,1 procenta. Průměrná cena nájemného bez poplatků meziročně klesla o 0,9 procenta na 22.011 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů developerské společnosti Trigema, které má ČTK k dispozici. "Dramatický nárůst nabídky bytů určených v Praze k dlouhodobému pronájmu naznačuje, že se část z nemovitostí, jež byly původně využívány ke krátkodobému nájmu, mohla přesunout do tohoto segmentu. Pravděpodobně i proto, že se množství těchto bytů tak navýšilo, došlo k poklesu jejich průměrné ceny,“ uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. V meziročním srovnání nejvíce vzrostl počet dostupných nájemních bytů v Praze 1, a to o 112,2 procenta.