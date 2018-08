Počet dětí v MŠ vzrostl za posledních deset let o čtvrtinu

V Česku za posledních deset let o čtvrtinu vzrostl počet dětí v mateřských školkách. Nárůst je patrný také na základních školách. Opačná situace je na středních a vysokých školách, kde jsou nyní slabé populační ročníky. Počet středoškoláků se snížil za deset let o čtvrtinu, výrazně ubylo také studentů vysokých škol. Uvedli to zástupci Českého statistického úřadu.

Zatímco loni chodilo do mateřských škol 362.756 dětí, před deseti lety to bylo o 71.562 dětí méně. "S nárůstem dětí školkového věku narůstá také počet školek v České republice. Za posledních deset let jich přibylo 461," řekla Helena Chodounská z ČSÚ. Nárůst se týká hlavně soukromých školek, jejichž počet se zvýšil na čtyřnásobek. Loni jich bylo 386. Čtvrtina všech soukromých školek je podle Chodounské v Praze. Po celé republice do nich chodí asi tři procenta všech dětí školkového věku, tedy zpravidla ve věku od tří do pěti let. Veřejných školek bylo loni 4832.