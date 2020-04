Počet aut v Česku přesáhl šest milionů, průměrné stáří je 15 let

Počet aut na českých silnicích v 1. čtvrtletí překonal šestimilionovou hranici, když vzrostl o více než 40 tisíc na 6,03 milionu. Jejich průměrné stáří poprvé přesáhlo 15 let, loni bylo kolem 14,9 roku. Může za to zejména dovoz starších ojetin. Uvedl to Svaz dovozců automobilů. Průměrný věk vozidel se zvýšil ve všech kategoriích. Nejstarší jsou motocykly s průměrem 33,6 roku, nejmladší kategorií jsou lehké užitkové vozy s průměrem 13 let. V 1. čtvrtletí lidé do Česka dovezli přes 37 tisíc ojetých osobních aut ze zahraničí. Jejich průměrné stáří bylo 10,2 roku, ale starších deseti let bylo 51 procent vozů a pětina byla starší 15 let. Prodej nových aut kvůli nastupující epidemii klesl o 16 procent na 50 tisíc aut.