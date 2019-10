Počet aut na českých silnicích do září vzrostl na 5,96 milionu

Počet osobních aut na českých silnicích se od začátku roku do konce září zvýšil o 152.557 na 5,955 milionu vozů. Jejich průměrné stáří je 14,87 roku. Do konce roku by mohl počet aut překročit šest milionů. Vyplývá to z aktuálních údajů Svazu dovozců automobilů. Za leden až září 2019 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 327.093 osobních aut v průměrném věku 4,5 roku. Z toho bylo 191.110 nových a 135.983 ojetých z dovozu, jejichž průměrné stáří bylo 10,3 roku. Nejvíce zastoupenou značkou je domácí Škoda s 1,99 milionu aut, následuje Volkswagen s 574.389 vozy a třetí je Ford se 423.344 vozidly v registru. Následují Renault, Peugeot, Opel, Hyundai, Citroën, Fiat, BMW a Toyota. Celkem je v registru vozidel 260 značek osobních automobilů. Jako zajímavost možno uvést, že v registru stále figuruje 56.206 osobních automobilů Lada, 21.467 trabantů, 12.948 wartburgů a 12.122 moskvičů. V Česku je zároveň registrovaných 958 vozidel značky Ferrari, 772 Maserati, 548 vozů Bentley nebo 225 automobilů Lamborghin.