V neděli bude zataženo nízkou oblačností a mlhavo, na horách a postupně i v nižších polohách až skoro jasno. Teploty až 19 stupňů Celsia.

Teplé počasí by v Česku mělo podle meteorologů vydržet i příští dva týdny. Denní teploty ale budou během listopadu postupně klesat a výrazněji se ochladí v druhé půlce měsíce. To už by přes den teploty neměly překročit 10 stupňů, v noci pak klesnou k nule. Pršet by podle dlouhodobé předpovědi mělo v listopadu jen minimálně.