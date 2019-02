Počasí v neděli

Oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku místy polojasno. Na západě a severozápadě místy déšť, nad 1000 metrů déšť se sněhem nebo se sněžení. Večer budou v Čechách srážky četnější a ve vyšších polohách postupně sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na horách bude kolem 3 °C, na Šumavě až kolem 6 stupňů Celsia.

Meteorologové varují před silným větrem, který Česko zasáhne od východu. Výstraha platí až do půlnoci pro Moravskoslezský a Zlínský kraj. Vítr by měl mít rychlost 55 až 70 kilometrů za hodinu. Ve večerních hodinách pak bude silně foukat i na západě republiky, tam výstraha meteorologů platí až do pondělního dopoledne.