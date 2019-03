Počasí - padaly teplotní rekordy

Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.

Poslední únorový den byl v Česku mimořádně teplý. Nejvíc naměřili v Kobylí na Břeclavsku, kde teploměr vystoupal na 18,8 stupně. Je to dosud nejvyšší hodnota, která byla 28. února naměřena, řekla ČTK Dagmar Jandová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teplotní rekord padl na 96 ze 151 stanic, které měří alespoň 30 let. Z nich bylo nejtepleji v Lednici (18,7 stupně). Historické tabulky přepisovali i v pražském Klementinu, kde počasí nepřetržitě sledují od roku 1775. Na nejstarší české stanici naměřili 16,1 stupně, skoro o dva stupně víc, než bylo dosavadní maximum z roku 1903. V posledních dnech panovalo v České republice i v dalších evropských státech výjimečně teplé a slunečné počasí, už brzy se ale musí lidé připravit na změnu. V pátek, kdy začíná meteorologické jaro, se ochladí asi o šest stupňů. Sluneční paprsky vystřídá déšť. V pondělí by ovšem teploty měly znovu stoupat až k 15 stupňům.