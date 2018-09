Na 22 místech v Česku, ze zhruba 150 stanic měřících alespoň 30 let, padly ve čtvrtek teplotní rekordy. Nejtepleji 31,3 stupně Celsia bylo v Řeži u Prahy, tato stanice ale měří jen sedm let. Nové dlouhodobé rekordy přepisovaly tabulky zejména v Polabí a dolním Poohří. ČTK to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Z dlouhodobých nových maxim byla nejvyšší ve středočeském Brandýse nad Labem a v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal shodně 31 stupňů Celsia.

Dnes vrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Nejvyšší teploty se očekávají mezi 25 a 29 stupni Celsia, tepleji až 31 stupňů může být opět v Polabí a dolním Poohří.