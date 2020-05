Proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle, postupně na většině území přeháňky i bouřky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, na jižní Moravě až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku se kvůli silnému větru nerozjel. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometru v hodině. Horní úsek byl mimo provoz také v sobotu. U nedaleké hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno oblačno, beze srážek, tři stupně nad nulou a vítr v nárazech dosahoval 40 km/h. Podle meteorologů je Sněžka (1603 m n.m.) extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a zdejší klima je navzdory nevelké nadmořské výšce považováno za arktické a velehorské.