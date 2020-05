Zataženo, déšť, místy i vydatnější, ojediněle bouřky, zejména na jihu území. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 °C, na jihozápadě a jihu kolem 21 °C, v 1000 m na horách 11 °C.

V příštím týdnu maximální teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů Celsia, poté se mírně oteplí. Celkově bude období od 25. května do 21. června teplotně slabě pod průměrem nebo v normálu. Srážek by mělo být jako obvykle v tuto dobu. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí.