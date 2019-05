Po zpřísnění pravidel výrazně klesl počet neomluvených poslaneckých absencí

Počet neomluvených poslanců chybějících na jednání pléna od začátku dubna výrazně klesl. Vyplývá to z údajů sněmovního organizačního odboru a ananalýzy místopředsedy sněmovny Vojtěcha Pikala z Pirátské strany. Sněmovna totiž od května zpřísnila pravidla - za dvě neomluvené absence v měsíci by měl zákonodárce přijít o polovinu platu. Zatímco v únoru bylo podle Pikala neomluvených absencí přes dvě desítky, v dubnu už žádná. Že mělo zpřísnění pravidel pozitivní dopad na docházku, potvrzuje i předseda Sněmovny Radek Vondráček. „První měsíc byli důsledně omluveni všichni. Buď teda byli přítomni, nebo byli řádně omluveni. Tento měsíc mám avizované tři neomluvené účasti. Nicméně vždy jen jedna na každého poslance, takže to neznamená snížení platu,“ řekl. Vondráček zároveň připravuje návrh novely zákona o platech ústavních činitelů. Ta by měla jasně definovat relevantní důvody pro omluvu chybějících poslanců. V tuto chvíli se totiž omluva nemusí vůbec zdůvodňovat.