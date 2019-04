Po zimní přestávce začala v Česku pstruhová sezona

V Česku v úterý začala pstruhová sezóna. Rybáři, kteří mají příslušné povolení, po čtyřapůlměsíčním zákazu zase můžou lovit ve pstruhových vodách. Nepříznivou zprávou pro ně je, že podle údajů Českého rybářského svazu úlovky v pstruhových revírech dlouhodobě klesají. Svaz pečuje o 510 pstruhových revírů s délkou přes 6300 kilometrů. Každoročně do nich vysadí přes 800.000 pstruhů potočních, 356.000 pstruhů duhových, 34.000 sivenů a 306.000 lipanů. Úlovky rybářů v pstruhových revírech i přes takto intenzivní nasazování klesají. Je to mimo jiné důsledek sušších období posledních let, která rozmnožování ryb nepřejí. Čísla ale ovlivňuje stále rozšířenější pouštění chycených ryb zpět do vody, které statistiku úlovků zkresluje.