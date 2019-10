Po téměř 60 letech bude opět vystaven kompletní Svitavský betlém

Po téměř 60 letech budou mít lidé možnost opět vidět kompletní Svitavský betlém. Radnice jej nechala postupně zrestaurovat a bude vystaven přibližně od poloviny listopadu v městském muzeu. Zatím nebude pohyblivý, chybějící mechaniku bude dalších několik let vyrábět Kamil Andres, který opravil a "rozhýbal" známý třebechovický betlém, řekl ČTK starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy). "Všechny figurky, budovy a dáliny (pozadí) jsou už ve Svitavách a několik týdnů se budou sestavovat do podoby, jakou bude v budoucnu mít. Podle výsledního tvaru se později vyrobí pohybový aparát," uvedl Šimek. Lidé se již nyní mohou v muzeu dívat, jak betlém roste. Proti původním předpokladům se dílo zvětšilo. Původně měl být dlouhý asi 11 metrů, ve skutečnosti dosáhne kolem 15 metrů, výška narostla z 1,5 na 2,5 metru. "Betlém byl jako celek naposledy vystaven v roce 1961. Pak byla budova napadena dřevomorkou, sbírky se deponovaly do okolních muzeí," řekla ČTK ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách Blanka Čuhelová.

Celý betlém s bohatou architekturou je souborem prací několika betlémářských spolků z let 1826 až 1942. Do svitavského muzea se dostal po roce 1945, kde ze zřejmě čtyř betlémů vznikl jeden velký. Původně byla venkovská část pohyblivá a městská statická.