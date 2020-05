Do domovů pro seniory nebo do nemocnic budou moct od 25. května znovu návštěvy. Oznámil to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Blízcí se tak za klienty a pacienty dostanou po 11 týdnech. Podle ministra zdravotnictví to dovoluje epidemiologická situace. Domovy a nemocnice se tak návštěvám otevřou dřív, než vláda plánovala. Původně počítala s uvolněním až od prvního červnového týdne.