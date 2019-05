Plzeňské Slavnosti svobody vyvrcholily velkým vojenským konvojem

Konvojem 260 kusů vojenské techniky, vyrobené v USA, Kanadě a Velké Británii do roku 1945, vyvrcholily v neděli v Plzni Slavnosti svobody. I přes chladné počasí sledovalo Convoy of Liberty podél dvoukilometrové trasy po Klatovské třídě podle odhadu magistrátu 17.000 lidí. Mnozí zdravili účastníky českými, americkými a belgickými vlaječkami či rozkvetlými snítkami šeříku. Čestné místo v konvoji mělo deset válečných veteránů z USA a z Belgie, kteří se letos oslav účastní, a dva čeští veteráni. Přihlížející davy je vítaly potleskem a máváním a veteráni sedící ve starých džípech i na tanku M36 Jackson si jízdu i pozornost lidí viditelně užívali. Nejstarším z veteránů, kteří letos na slavnosti přijeli, je šestadevadesátiletý Earl Ingram z 2. pěší divize, který přijel do Plzně v podvečer 7. května 1945. "Přivítali nás ti nejvděčnější, nejrozjásanější lidé, jaké jsem kdy viděl," vzpomínal opakovaně muž, který po válce strávil ve službě v armádě víc než tři desetiletí. Slavností v Plzni se účastí od roku 1994.

Přehlídku zahájil přelet dvou stíhaček JAS-39 Gripen české armády a dvou historických letounů Harvard, v průvodu nechyběly historické tanky, polopásové obrněné transportéry Halftrack, obrněné transportéry, množství vozů Jeep a Dodge či motocykly Harley Davidson.