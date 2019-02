Plzeňská zoo se zapojila do programu navrácení zubrů do Ázerbájdžánu

Plzeňská zoologická zahrada se zapojila do mezinárodního projektu zaměřeného na návrat zubrů na Kavkaz, do oblasti jejich původního výskytu v severovýchodním Ázerbájdžánu. Ze západu Čech odcestoval téměř tříletý samec do zoo Tierpark Berlín, kde se shromažďují zvířata také ze zahrad v Bratislavě a v Lipsku. Druhá skupina zvířat pro repatriaci se tvoří ve Francii, kam putují zubři ze Švýcarska a Španělska, sdělil ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba. Zubra evropského plzeňská zoo chová především pro posílení populace v lidské péči. Z přírody totiž tento živočišný druh zmizel již v polovině 18. století a zachránit se je podařilo jen díky jedincům chovaným v zajetí.