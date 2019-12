Plzeňská zoo překonala rekord v návštěvnosti, doufá v půl milionu lidí

Zoologická a botanická zahrada města Plzně bude mít letos rekord v návštěvnosti. Loni přišlo do zoo 481.773 návštěvníků, letos už je toto číslo překonané. Vedení zoo doufá v to, že do konce roku by mohla roční návštěvnost poprvé v třiadevadesátileté historii zahrady překonat půl milionu lidí, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba. K 10. prosinci navštívilo zoo 489.688 návštěvníků. Je tak již překonán loňský absolutní rekord. Podle zkušeností z posledních sedmi let by v samém závěru roku mohla být magická hranice půl milionu návštěvníků dosažena a překonána," řekl. Pokud se to podaří, čeká jubilejního návštěvníka překvapení. Plzeňská zoo má mezi českými a moravskými zoologickými zahradami po Praze, Zlíně, Dvoře Králové a Ostravě pátou nejvyšší návštěvnost.