Plně automatizovanou výrobu má v ČR jen každá desátá malá nebo střední firma

Zavedení robotů do výroby plánuje v příštích pěti letech každá čtvrtá česká firma. Výrazně víc chtějí do takového vybavení investovat podniky s tržbami nad 30 milionů korun. Vyplývá to z dat spolčnosti IPSOS. V Česku připadá 56 robotů na 10 tisíc pracujících lidí ve výrobě mimo automobilový průmysl. "Třeba v sousedním Rakousku je to 120, ve Švédsku 180 nebo v Dánsku 230," říká Vítězslav Novák ze společnosti ABB, která se zabývá právě robotikou. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků na trhu chybí agentury, které by menším firmám s inovacemi pomohly.