Plíšková k Turnaji mistryň: Věřím, že můžu hrát dobře

Tenistka Karolína Plíšková má za sebou pět náročných týdnů, přesto věří, že je schopna hrát na Turnaji mistryň dobře. Do Singapuru se kvalifikovala na poslední chvíli a v neděli začne v Bílé skupině, v které je i s krajankou Petrou Kvitovou, zápasem proti obhájkyni titulu Caroline Wozniacké z Dánska. Aby se potřetí za sebou kvalifikovala na vrchol sezony pro osm nejlepších hráček roku, musela Plíšková po US Open přidávat turnaje. Vedle povinných Wu-chanu a Pekingu tak získala titul v Tokiu, ale musela i do čínského Tchien-ťinu a do Moskvy.