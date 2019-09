Platy učitelů by mohly stoupnout o 1750 korun, odbory dál chtějí vyšší růst

Všichni učitelé by příští rok mohli dostat přidáno o 1750 korun. Na jednání tripartity to navrhl ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Školské odbory s návrhem nesouhlasí. Chtějí, aby platy učitelů rostly o 15 procent. Jinak se ale odboráři i zaměstnavatelé na jednání tripartity shodli, že s návrhem rozpočtu na příští rok souhlasí. Všichni státní zaměstnanci, kromě učitelů, by tak mohli dostat přidáno 1500 korun. Vláda bude rozpočet definitivně schvalovat odpoledne.

V září ho začne řešit sněmovna. Poslanci budou moct ještě překládat pozměňovací návrhy, podoba rozpočtu se tak ještě bude moct změnit.