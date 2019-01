Platy sester vzrostly za 5 let o 27 procent, lékařů o pětinu

Platy zdravotních sester vzrostly za pět let do roku 2017 o 27 procent, platy lékařů o pětinu. Doktorů za stejnou dobu o pět procent přibylo, sester bylo zhruba o 1,5 procenta méně. Odcházely zejména z akutní lůžkové péče, naopak v ambulancích jich přibylo. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Podle údajů ústavu například lékaři dostávali v roce 2012 v průměru téměř 59.000 Kč a v roce 2017 již 70.672 korun, všeobecné sestry a porodní asistentky v roce 2012 zhruba 26.700 korun a v roce 2017 téměř 34.000 Kč.

V roce 2017 v Česku pracovalo ve zdravotnictví celkem téměř 215.000 lidí. Nejvíc bylo všeobecných sester (74.112). Lékařů bylo 42.012, meziročně jich 300 přibylo.