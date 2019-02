Platební bilance skončila loni přebytkem 38,2 miliardy Kč

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, za loňský rok skončil podle předběžných údajů v přebytku 38,2 miliardy korun. Je to zhruba o 16 miliard méně než o rok dříve. Přebytkový byl popáté za sebou. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Až do roku 2013 byla platební bilance ČR vždy schodková. "Příznivě na běžný účet působila slabší koruna i lepší bilance zahraničního obchodu v závěru minulého roku. Nicméně v tomto roce očekáváme, že koruna posílí a přebytek zahraničního obchodu dále mírně poklesne," sdělil ČTK analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. Za celý letošní rok by podle něj měl přebytek běžného účtu činit zhruba 30 miliard korun.