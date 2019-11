Plastiku připomínající Palachův čin vyrobí sochař za 3,7 mil. Kč

Bronzovou plastiku Plamen pro Palachův pylon u Národního muzea vyrobí za 3,7 milionu korun sochař Antonín Kašpar. Do tendru vypsaného Národním muzeem se přihlásil jako jediný. Pylon, tedy třicetimetrový ocelový sloup jako podstavec pod sochu stojí před budovou bývalého Federálního shromáždění v Praze, kde dnes část muzea sídlí. O objektu do nedávna jen málokdo věděl, že byl před čtyřmi desítkami let jako připomínka Palachova činu z roku 1969 zamýšlen. Při dostavbě objektu s tím počítal její autor Karel Prager. Důkaz jeho původního určení byl teprve nedávno objeven v Pragerově archivu. Autoři v 70. letech pravý smysl památníku zamlčovali. Původně měl být osazen žulovou plastikou Miloslava Chlupáče nazvanou Plamen, což ale úředníci počátkem 70. let zakázali. Praha by tak po dlouhých letech měla dva Palachovy památníky. Před několika lety byla na Alšově nábřeží odhalena skulptura amerického architekta a sochaře českého původu Johna Hejduka. Tento památník nazvaný Dům syna a Dům matky tvoří dvě geometrické plastiky, také znázorňující stylizované plameny.