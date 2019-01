Plaga přepracuje návrh na obědy zdarma, plán ČSSD kabinet odmítl

Ministr školství Robert Plaga (ANO) dostal od vlády za úkol přepracovat návrh svého resortu na bezplatné stravování dětí v mateřských a základních školách. Po jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který novele vytkl plánované náklady na administrativu. K alternativnímu poslaneckému návrhu sociální demokracie s širším počtem adresátů kabinet schválil negativní stanovisko, přesto ho projedná Sněmovna.

Návrh ministerstva školství počítá s tím, že obědy zdarma by dostávaly děti z veřejných mateřských škol a základních škol z rodin, které pobírají dětské přídavky. Týkal by se tak zhruba 170.000 dětí a rozpočet by to stálo 1,7 miliardy korun ročně. Sociální demokraté chtějí obědy bezplatně poskytovat plošně dětem v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, rozpočtové nároky vyčíslili na 5,4 miliardy korun pro školní rok od září 2020.