Plaga: Platy učitelů by mohly růst procentně, ne o pevnou částku

Základ platu učitelů by v příštím roce mohl růst o určité procento místo původně navrhovaného přidání všem stejně o 2700 korun. Novinářům to po jednání s odbory, zaměstnavateli a premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Zmínil případné navýšení tarifů o sedm až osm procent. Podle předsedy vlády by se výdělky učitelů měly zvednout spíš o procento než o pevnou částku. Odbory požadují zvýšení základu platu o deset procent. Jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti. Zaměstnavatelé jejich požadavek podpořili.

Podle ministra by se při plošném přidání o 2700 korun učitelům jejich tarify zvedly o 7,2 až 9,9 procenta. Víc by si přilepšili lidé bez praxe s nižší kvalifikací, zkušeným odborníkům by plat rostl procentně méně. Podle odborářů by plošné navýšení nemotivovalo dobré pedagogy a bylo by nižší, než učitelům vláda slibovala. Při desetiprocentním zvýšení by se tarify upravily zhruba o 1360 až 4420 korun podle praxe a kvalifikace. Víc by dostali odborníci se zkušenostmi, méně začínající pracovníci s nižší odborností.