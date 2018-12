Plaga nesouhlasí se plošným zavedením obědů zdarma ve školách

Ministr školství Robert Plaga (ANO) nesouhlasí s tím, aby děti ve školách dostávaly plošně bezplatné obědy. S návrhem přišli sociální demokraté a záměr podporuje premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Plagy jde o dobrý úmysl podpořit děti z chudých rodin, ale mělo by se k němu najít jiné řešení. Nelíbí se mu návrh poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) zavést bezplatné obědy pro mateřské školy a na prvním stupni základních škol, ani varianta bezplatného poledního jídla pro celé základní školy, o které mluvil Babiš. Domnívá se, že na zaplacení stravy ve škole ale chybí peníze jen některým rodinám. Uvítal by proto spíše cílenou podporu pro ty, kteří to opravdu potřebují. Plaga připomněl, že ministerstvo školství má dotační program, kterým podporuje neziskové organizace, jež zajišťují placení školních obědů žákům základních škol z chudých rodin. Podobný dotační program má ministerstvo práce a sociálních věcí.