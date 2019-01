Plaga: MŠMT nepřipravuje hranici úspěšnosti pro přijetí na SŠ

Ministerstvo školství nebude připravovat návrh na zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu maturitních oborů, jak žádají kraje. Ty by měly ke zkvalitnění vzdělávání spíš regulovat nabídku škol, a to i podle potřeb zaměstnavatelů. Po jednání tripartity to novinářům řekl ministr Robert Plaga. Šéfka Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová Plagu (oba ANO) vzápětí kritizovala za nečinnost při zvyšování kvality středních škol. Stanovení hranice úspěšnosti neboli cut-off score (COS) pro přijetí na maturitní obory by podle Asociace krajů ČR pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání. Podle analýzy ministerstva by to ale naopak těžce dopadlo na chudší regiony a ještě víc by to prohloubilo rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku.