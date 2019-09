Plaga chce maturitu z matematiky řešit co nejdříve ve Sněmovně

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce co nejrychleji poslat do Sněmovny návrh, který by studentům středních škol zachoval možnost volby mezi povinnou maturitou z matematiky nebo z cizího jazyka. Uvedl tos v pořadu Partie FTV Prima. Zdůraznil, že jeho záměrem není maturitu z matematiky zrušit, ale v první řadě zkvalitnit výuku tohoto předmětu. Plaga se domnívá, že výuka matematiky na středních školách by se mohla zkvalitnit v osmi až desetiletém horizontu.

Místopředseda Senátu a ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), prosazuje, aby i po zmíněných osmi letech zůstala studentům zachována volba mezi matematikou a cizím jazykem. Podle Růžičky není pravda, že maturita z matematiky je nezbytná pro vývoj společnosti. Cestou ke zkvalitnění výuky matematiky je podle Růžičky diferenciace výuky podle potenciálu jednotlivých studentů, kterou jeho gymnázium zavedlo zhruba před deseti lety. Středoškoláci chtějí proti povinné maturitě z matematiky protestovat 4. října v centru Prahy. Podle středoškoláků povinná maturita z matematiky může ještě zhoršit už tak špatný vztah žáků k předmětu.