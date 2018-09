Pivovary oslaví Dny českého piva vařením speciálů

Do šestého ročníku Dnů českého piva se zapojí desítky pivovarů, které navaří Svatováclavské speciály. Akce, do níže se zapojí i tisíce restaurací a kterou organizuje po celém Česku Český svaz pivovarů a sladoven, začne ve středu 26. září a potrvá do neděle 30. září. Na tiskové konferenci to řekla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová. Pivovary se snaží zvednout zájem veřejnosti o čepované pivo, jehož spotřeba stále klesá.

Loni po pěti letech růstu výstav českých pivovarů meziročně klesl o 0,7 procenta na 20,32 milionu hektolitrů kvůli poklesu výroby pro domácí trh. Prodeje v Česku se snížily o 2,1 procenta na 16,04 milionu hektolitrů. Export se naopak zvýšil o 4,5 procenta. Stále více se prodává pivo balené proti točenému pivu v restauracích a hospodách, loňský poměr byl 62 ku 38 procentům.