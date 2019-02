Piráti navrhnou první krok k regulaci prostituce - zrušit úmluvu

Opoziční Piráti s podporou nevládních organizací, které pomáhají ženám, chtějí otevřít diskusi o regulaci prostituce. Nejprve navrhnou Sněmovně zrušit úmluvu z roku 1950, podle které prostituce neexistuje. Mezinárodní smlouva, ke které ve své době přistoupily země východního bloku, je podle Pirátů překonaná a nahrazená sedmi dalšími smlouvami. Obecně by podle předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka měla být prostituce regulovaná, neměla by však obsahovat stigmatizaci prostitutek nucenou registrací. Ke zrušení mezinárodní úmluvy získali Piráti podle Michálka zástupce čtyř nejsilnějších poslaneckých klubů. Z maďarských dat odhadli, že by zdanění prostituce vyneslo miliardu korun ročně.

V Česku poskytuje placené sexuální služby podle odhadů Rozkoše bez rizika zhruba 13.000 žen, víc než polovina z nich jsou přitom matky samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic. Vyplývá to z údajů neziskové organizace, podle níž je ale třeba brát je s rezervou.