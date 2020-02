Piráti i KDU se ohrazují proti Babišovým výrokům o europoslancích

Pirátští i lidovečtí politici se ohradili vůči výroku premiéra Andreje Babiše (ANO) na adresu europoslanců Mikuláše Peksy (Piráti) a Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). Babiš je označil za vlastizrádce, protože podle něj v Evropském parlamentu otevírají téma jeho možného střetu zájmů. Postupují tak podle Babiše proti české vládě. Předsednictvo KDU-ČSLuvedlo na sociálních sítích, že od něj chce okamžitou veřejnou omluvu. Kritika Babiše se ozvala i z dalších stran.

Premiér komentoval na tiskové konferenci delegaci europoslanců, která v uplynulých dnech v Praze navštívila některé úřady, aby zjišťovala fakta o jeho údajném střetu zájmů. Babiš zopakoval, že ve střetu zájmu není a v řešení svých majetkových záležitostí postupoval podle českého zákona. Delegaci označil za politickou misi. Zdechovský Babišovi po sociálních sítích vzkázal, že pokud se jemu nebo jeho rodině něco stane, bude za to premiér plně zodpovědný. Babiš podle něj svým výrokem překročil všechny meze demokratického státu a měl by se za to okamžitě omluvit. "Upozornit na vaše zlodějiny není zrada vlasti a vy nejste stát," vzkázal Babišovi na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš.