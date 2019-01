Piráti chtějí vyhrát evropské volby, lídrem kandidátky zvolili softwarového specialistu Marcela Kolaju

Ve volbě na celostátním fóru strany v Táboře porazil Kolaja pět dalších kandidátů. V kandidátském projevu Kolaja, který byl před pěti lety dvojkou na kandidátce, zdůrazňoval svoji dosavadní práci pro stranu. Předseda strany Ivan Bartoš ve svém projevu prohlásil, že by Piráti měli květnové volby vyhrát a získat 20 procent hlasů. Strana by se tak do europarlamentu dostala vůbec poprvé. Piráti by podle Bartoše měli propojovat domácí a evropskou politiku, což se prý dosud v Česku nedaří. V projevu ale vytyčil ambiciózní cíle i do dalších voleb. Lídry svých kandidátek si v současné době vybírají i další politické strany. Do čela kandidátky ANO chce šéf hnutí a premiér Andrej Babiš prosadit europoslankyni Ditu Charanzovou. Komunistickou kandidátku povede europoslankyně Kateřina Konečná. ČSSD si jako lídra vybrala europoslance Pavla Poce, lidovci Pavla Svobodu a ODS Jana Zahradila. O lídrovi zatím nerozhodly SPD a TOP 09. Ta domlouvá společnou kandidátku s hnutím Starostové a nezávislí, v jejímž čele by měl být rovněž europoslanec Stanislav Polčák (STAN).