Piráti chtějí příspěvek pro lidi pracující na dohody, ODS odložit platby DPH

Piráti navrhují ošetřovné nebo kompenzační příspěvek pro lidi, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP). První místopředsedkyně strany Olga Richterová před schůzí Sněmovny uvedla, že jde o zhruba 150.000 lidí, kteří odváděli pojistné. Piráti už na předchozí mimořádné schůzi Sněmovny navrhovali jednorázový příspěvek 15.000 korun pro lidi, kteří pracují na DPP či DPČ, dolní komora jej neschválila. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale dříve uvedl, že situaci lidí pracujících na dohody bude muset vláda řešit. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pátek poznamenala, že nejrychlejším řešením jejich situace by bylo poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci.

Podle pirátského předsedy Ivana Bartoše není relevantní důvod k tomu, zakazovat lidem vycestovat z České republiky. Pokud jiné státy definují svoji epidemiologickou politiku a jsou rozhodnuty na své území pod podmínkami lidi pouštět, ČR by podle něj měla umožnit lidem vycestovat, pokud při návratu dodrží stanovené podmínky, například karanténu. Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala zhruba v polovině března.

Opoziční občanští demokraté navrhují kvůli dlouhodobým dopadům koronavirové epidemie na ekonomiku odložit platby daně z přidané hodnoty do konce ledna příštího roku, snížit sociální odvody a všechny služby zařadit mezi plátce nižší - desetiprocentní - sazby DPH. Hlavní body druhého balíčku opatření ODS představil předseda občanských demokratů Petr Fiala.