Piráti chtějí nastavit automatické zvyšování platů učitelů

Platy učitelů by se měly každý rok navyšovat automaticky, jako to funguje například u důchodů. Pirátská strana chce návrh představit do konce roku. V České televizi to řekl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Návrh podpořil i předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek. Vládní ANO je podle šéfa svého poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka ochotné o návrhu Pirátů jednat. Jakub Michálek chce návrhem zabránit každoročním hádkám o platech a podobným stávkám jako plánují učitelské odbory na středu.

Stávku vyhlásily odbory po tom, co vláda nechtěla přistoupit na desetiprocentní zvýšení tarifní složky platů učitelů. Místo toho ministerstvo školství navrhuje 8 procent do tarifů a zbytek do nenárokové složky.