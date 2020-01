Piráti by chtěli desetkrát více krajských zastupitelů

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který na celostátním fóru Pirátů v Ostravě obhajuje svůj post, by si v podzimních krajských volbách přál alespoň desetinásobný zisk mandátů proti nynějším devíti krajským zastupitelům. Po sněmovních volbách v roce 2021 chce, aby Piráti byli ve vládě. Uvedl to ve svém kandidátském projevu.

Za jasný cíl nového předsednictva považuje dostat Pirátskou stranu do vlády po sněmovních volbách, které by se měly konat příští rok na podzim. "My v těch volbách chceme uspět a v souladu se schválenou strategií být ve vládě, v budoucí vládě této země. Je to jasný cíl podílet se na exekutivě," řekl Bartoš.

Piráti si v sobotu zvolí na jednání celostátního fóra v Ostravě nové vedení. Předsednickou funkci obhajuje právě Bartoš, kromě něj kandidují místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík.