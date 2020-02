Piloti speciálu s pomocí Číně budou mít ochranné vybavení

Piloti armádního speciálu, který přepraví do Číny českou humanitární pomoc, budou mít k dispozici ochranné prostředky. Při letu by v nich ale oblečeni být neměli. V Pekingu bude kolem letadla vytvořeno ochranné pásmo a na palubu místní personál nevstoupí. Letoun tak po návratu nebude muset být dezinfikován kvůli obavě z případné nákazy novým koronavirem. ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Letoun s pomocí by měl odstartovat v neděli.

Armádní speciál Airbus 319 do Číny přepraví devět tun humanitární pomoci, mezi kterou budou zejména respirátory, ochranné pomůcky jako brýle, rukavice, kombinézy a dezinfekční prostředky. Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček ČTK řekl, že na pomoc přispěly kraje, města, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky. Letadlo se po předání pomoci vrátí zpět do České republiky. Na cestu se proto vydají dvě posádky, aby se mohly cestou vystřídat.