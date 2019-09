Pilot Daňhel vysoudil na státu 312.500 Kč za zničení kariéry

Bývalý vojenský pilot a klíčový svědek v kauze nákupu letounů CASA Karel Daňhel dostane od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a ministerstva financí dohromady 312.500 korun za zničení profesní kariéry. Pravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Přiznanou částku ještě navýší úroky z prodlení. Úřady navíc musí Daňhelovi proplatit i peníze, které vynaložil na soudní spor. Daňhel zažaloval Českou republiku v souvislosti s tím, že v roce 2012 přišel o bezpečnostní prověrku a kvůli tomu i o práci v armádě. Požadoval celkem 400.000 korun jako nemajetkovou újmu. Je přesvědčený o tom, že v armádě musel skončit kvůli svému svědectví, že výběr vojenských letounů CASA byl nevýhodný a že politici a úředníci ministerstva obrany prosadili nákup navzdory nevyhovujícím parametrům strojů.

Podle rozhodnutí musí NBÚ Daňhelovi zaplatit 240.000 korun za nezákonné odebrání prověrky, ministerstvo pak dalších 72.500 korun za neúměrně dlouhou dobu správního a následného soudního řízení, která trvala téměř šest let. Daňhel vstoupil do armády v roce 1990 jako rotmistr a postupně se vypracoval na jednoho z nejmladších podplukovníků v letectvu. Byl na misi v Afghánistánu, sbíral pochvaly a kladná hodnocení. Kvůli ztrátě prověrky byl propuštěn po 22 letech služby - tvrdí, že krátce předtím, než měl být povýšen na plukovníka. NBÚ odebrání prověrky zdůvodnil tím, že Daňhel dlouhodobě pracoval proti zájmům České republiky v oblasti ekonomiky a obrany. Pilot to odmítá jako nesmysl. Poukázal na to, že jeho posudkům k letounům CASA dal zapravdu i Nejvyšší kontrolní úřad, když zjistil ohledně výběru strojů některá pochybení.