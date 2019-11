Petřín a Tančící dům v Praze se rozsvítí modře za práva dětí

Petřínská rozhledna a Tančící dům v Praze se ve středu večer rozsvítí do tyrkysové barvy Dětského fondu OSN - UNICEF. Hlavní město se tímto způsobem připojí k celosvětovým oslavám výročí Úmluvy o právech dítěte, kterou před 30 lety přijalo Valné shromáždění OSN. Český UNICEF si připomene výročí před svým sídlem v Praze. Vedle prodejny UNICEF bude možné zanechat vzkaz, co je stále ještě potřeba pro děti po celém světě udělat. Vývoj za uplynulých 30 let v oblasti dětských práv hodnotí UNICEF pozitivně. "Podařilo se dramaticky snížit dětskou úmrtnost, čím dál více dětí dnes žije lépe a zdravěji. Děti v nejchudších zemích však tuto šanci stále nemají," uvedla výkonná ředitelka českého UNICEF Pavla Gomba.