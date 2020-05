Petříček: Vnitro vypovědělo smlouvu s nakladatelstvím, které vydalo kalendář s nacisty

Ministerstvo vnitra vypovědělo smlouvu o nájmu skladu s nakladatelstvím Naše vojsko, které vydalo kalendář s portréty osobností třetí říše. Po jednání s izraelským velvyslancem v ČR Danielem Meronem to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dodal, že podobné předměty nemají na pultech českých obchodů co dělat. "Zlehčují hrůzy nacistického režimu a zvlášť pro Izrael to musí být smutný pohled," uvedl. Kalendář již dříve kritizoval i německý velvyslanec v ČR. Na vydavatele již směřuje trestní oznámení a další se chystá. Kvůli kalendáři podal trestní oznámení předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma, další chystá Federace židovských obcí (FŽO). Ta podle předsedy Petra Papouška považuje nejen samotné vydání kalendáře, ale i jeho grafickou úpravu za podporu nacismu, tedy hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, a oslavu jeho představitelů, vesměs nacistických válečných zločinců.

Policie již dřív prošetřovala nakladatelství kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Případ v létě 2018 ale uzavřela s tím, že se trestný čin nestal. Šéf nakladatelství Naše Vojsko Emerich Drtina v médiích v té době uvedl, že prodejem předmětů nedělá propagaci, ale jedná se mu o zisk.