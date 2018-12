Petříček: V Sýrii je nyní nutné politicky ukončit konflikt

V Sýrii bude po stažení amerických sil důležité, aby se rychleji rozvíjel politický proces, který by ukončil konflikt a vedl k trvalému míru. ČTK a České televizi to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o stažení ze Sýrie je podle něj "do jisté míry překvapení". "V případě Sýrie bude důležité, aby se nyní rychleji rozvíjel politický proces, který by měl ukončit tento konflikt a hledat cestu k trvalému míru v zemi, která vyprodukovala tolik uprchlíků. Je zřejmé, že se podařilo vybojovat válku, nicméně v tuto chvíli je skutečně nutné vybojovat hlavně mír," řekl šéf české diplomacie.

Trump ve středu rozhodl o stažení zhruba 2000 amerických vojáků ze Sýrie. Bílý dům zatím nezveřejnil žádný harmonogram stahování. Trump své rozhodnutí zdůvodnil tím, že teroristické uskupení Islámský stát je poraženo.