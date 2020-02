Petříček: V italských horských střediscích koronavirus zatím není

Výskyt nového typu koronaviru v severoitalských horských střediscích, která navštěvují čeští lyžaři, zatím nebyl podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) potvrzen. Varování před cestami do nákazou zasažených oblastí ale platí, řekl Petříček novinářům. Diplomacie také podle něj nemá informace o tom, že by byli kvůli výskytu koronaviru v karanténě nějací další čeští občané kromě šestice turistů v hotelu na Tenerife. Doporučení omezit cesty do ciziny platí i pro další země. "Případ z Tenerife ukazuje, že ten sekundární přenos může být kdekoli," uvedl šéf české diplomacie.

České dráhy začaly kvůli šíření nového koronaviru přijímat bezplatná storna jízdenek do Itálie. Cestující je mohou využívat na mezinárodních pokladnách dopravce. Společnost to oznámila na twitteru. Dráhy přímé linky do Itálie neprovozují, storna jsou však možná u jízdenek s přestupem v Rakousku nebo Německu. Samotné vlakové linky zatím omezovány nejsou. Opatření zavádějí také autobusoví dopravci, kteří nabízejí pravidelné spoje do Itálie. Jde především o prevenci, spoje ale neomezují. Od smlouvy na zájezd do oblasti, kde se objevil nový koronavirus a jsou tam vyhlášena ochranná opatření, lze podle občanského zákoníku odstoupit bez storno poplatků. Platí to v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. ČTK to sdělilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) zrušil kvůli novému koronaviru plánovanou rodinnou dovolenou v severní Itálii, kam měl jet na lyže. Z jeho vyjádření vyplynulo, že se tak rozhodl z předběžné opatrnosti. Nechtěl by se dostat do situace, že by někde uvízl nebo byl vystaven karanténě.