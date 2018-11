Petříček uvítal dohodu EU o britské výstupní smlouvě

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvítal dohodu 27 zemí Evropské unie na podobě smlouvy o vystoupení Británie z bloku. Dohoda podle něj zabrání chaosu tvrdého brexitu, pro Česko je výhodná. Upozornil na to, že ještě bude třeba dojednat budoucí vztahy s Londýnem, podle něj nečlen EU nemůže mít na evropském trhu stejné výhody jako členské země. Petříček to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Pokud britský parlament odmítne potvrdit dojednaný text dohody o brexitu, očekává český premiér Andrej Babiš okamžité svolání mimořádného summitu ostatních 27 zemí Evropské unie. Sedmadvacítka, která na vrcholné schůzce v Bruselu text dohody o 585 stranách podpořila, by se podle něj poradila a v každém případě nadále postupovala jednotně. Přes nejistou britskou vnitropolitickou situaci ale český premiér nyní očekává, že britští poslanci dohodu, se kterou už souhlasila vláda premiérky Theresy Mayové, v prosinci schválí.Text podle něj ochrání práva českých občanů, kteří v Británií nyní jsou či se do konce přechodného období do země přistěhují. Přechodné období také dává čas na vyjednání smluv týkajících se budoucí podoby vzájemných vztahů.