Petříček ujistil izraelského velvyslance, že ČR má zájem na rozvoji vzájemných vztahů

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ujistil izraelského velvyslance Daniela Merona, že Česko má zájem na rozvoji vzájemných vztahů. Článek v sobotním Právu, ve kterém Petříček a jeho předchůdci Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Karel Schwarzenberg (TOP 09) kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu, podle něj vychází z dlouhodobé české pozice. "Hovořili jsem s panem velvyslancem, že novinový článek, který jsme s kolegy vydali, vychází z naší dlouhodobé pozice, která je postavena na respektování mezinárodního práva, s jehož porušením máme sami neblahé zkušenosti," sdělil Petříček. Doplnil, že velvyslance ubezpečil, že na přátelských vztazích Česka s Izraelem se tím nic nemění a Česko má nadále velký zájem na jejich dalším rozvoji. Podotkl, že chce například posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Izraelem v praktické rovině. "S tím může Česko Izraeli na půdě EU pomoci," uvedl.

Petříček a jeho předchůdci v článku kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu, záměr by podle nich byl porušením mezinárodního práva. Anexe by podle nich do budoucna vyloučila vytvoření samostatného státu. Upozornili, že s řešením blízkovýchodního konfliktu v podobě vytvoření izraelského a palestinského státu počítají mezinárodní dohody, rezoluce OSN i koncepce české zahraniční politiky. Článek kritizovali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) a některé organizace. Petříčkův postoj naopak v otevřeném dopise ocenila iniciativa Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě.